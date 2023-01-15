AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Emet ve Hisarcık’a yaklaşık 600 milyon TL’lik gölet ve sulama yatırımı müjdesi verdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Emet ve Hisarcık’a yaklaşık 600 milyon TL’lik gölet ve sulama yatırımı müjdesi verdi.

Başkan Önsay, yaptığı açıklamada, Hisarcık Karapınar Göleti ve Sulaması ve Emet Günlüce Göleti ve Sulaması projesinin 2023 yılı yatırım programına alındığını duyurdu.

Mustafa Önsay, "Resmî Gazete’de yayımlanan 2023 Yılı patırım programına Kütahya Hisarcık Karapınar Göleti ve Sulaması 488.500.000 TL,Kütahya Emet Günlüce Göleti ve Sulaması 106.400.000 TL keşif bedeli ile girmiştir. Kütahyamıza, hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.