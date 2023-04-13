AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, milletvekili aday tanıtımı için geldiği Hisarcık ilçesinde yaptığı açıklamada, seçime enerjik yeni bir ekiple gittiklerini ifade etti.

İl Başkanı Mustafa Önsay, milletvekili adayları Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Esra Özbek Balcı ile birlikte AK Parti Hisarcık İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe teşkilatında partililere hitaben yaptığı konuşmada seçime 30 gün kaldığını hatırlatan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, ”Adaylarımızı belirledik. Bu sürece hakikaten enerjik yeni bir ekiple gidiyoruz. Bu bizi pek çok konuda avantajlı kılacaktır. Aday arkadaşlarımızın tanıtılması, anlatılmasıyla ilgili esas mesele teşkilatlarımıza düşüyor. Burada başta İlçe Başkanımız olmak üzere tüm teşkilatımızdan yoğun bir şekilde adaylarımızın tanıtılmasını bekliyoruz. Bizim Hisarcık’tan kuşkumuz ve şüphemiz yok. Buradaki ekiplerden ve şu anki teşkilat yapısından da memnunuz. İnşallah iyi bir sonucu hep beraber alacağımızı düşünüyorum. Allah hayırlı eylesin, Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

Hisarcık ve teşkilat olarak seçime hazır olduklarını söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen, ”Bizler inanıyoruz, inşallah 14 Mayısta kazanacağımız zaferle sandıkları patlatacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

AK Partinin aday tanıtım programına İl Başkanı Mustafa Önsay, milletvekili adayları Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir. Esra Özbek Balcı, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ahmet Çümen ve partililer katıldı.

Heyet, daha sonra başta belediye olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile esnaflara ziyaret gerçekleştirdi.