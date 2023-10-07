AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı Eylül ayı ihracat rakamların göre TR33 Bölgesinde yer alan Kütahya’nın 34 milyon dolarlık ihracat ile ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

“Kütahya’dan bir şey olmaz” sözünü kabul etmediklerini söyleyen İl Başkanı Mustafa Önsay, ”Kütahya’dan her şey olur. Oluyor, olacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bu verilere göre TR33 Bölgesinde yer alan Kütahya’mız 34 milyon dolarlık ihracat ile ikinci, Afyonkarahisar yaklaşık 31 milyon dolarlık ihracat ile üçüncü, Uşak ise 28 milyon dolarlık ihracatla sonuncu sırada” dedi.

“Çok başarılı işlere, hizmetlere imza atıyoruz”

Kütahya olarak çok başarılı işlere, hizmetlere imza attıklarını belirten İl Başkanı Önsay, ”Hep birlikte, şehrimizin tüm erkleriyle, sanayicilerimizle, iş insanlarımızla, STK’larımızla, esnaf ve zanaatkarlarımızla, büyüklerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, siz değerli hemşerilerimizle şehrimizi her yönüyle geliştirecek, Kütahya’mızın her güzelliğini ön plana çıkartarak kalkındıracağız. Hep beraber, el birliği ile. Şehrimizden umudunuzu kesmeyin” diye konuştu.