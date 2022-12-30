İl Başkanı Mustafa Önsay toplantıda, vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinlediklerini, köye fayda sağlayacak hususlar hakkında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Dereköy’de vatandaşlarla gerçekleştirilen istişare toplantısına, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Teşkilat Başkanı Veli Arda Atay, İl Başkan Yardımcısı Murat Çil, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Dereköy Muhtarı Tayfun Bütün, AK Parti İlçe yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın ,Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Varol, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Emet’te, “Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap” projesi

Emet’te, “Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap” projesi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Hisarcık ilçesi Dereköy’de vatandaşlarla bir araya gelerek istek, talep ve önerilerini dinledi.

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