Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden MHP İl Başkanı Murat Öner, vefatının 7’nci günü dolayısıyla lokma hayrı ve dualarla anıldı. Anma etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık da katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden MHP İl Başkanı Murat Öner, vefatının 7’nci günü dolayısıyla lokma hayrı ve dualarla anıldı. Anma etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık da katıldı.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden MHP İl Başkanı Murat Öner için Alaybey Mahallesi’nde lokma hayrı gerçekleştirildi. Hayır etkinliğine MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, MYK Üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP İl Yönetimi, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, belediye meclis üyeleri, KAÇEP Yönetimi, Ülkü Ocakları Yönetimi, partililer ve merhum Murat Öner’in ailesi, yakınları ile sevenleri katıldı. Lokma hayrının gerçekleştirildiği etkinlikte, merhumun ruhuna ithafen dualar okundu.