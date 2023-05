Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde evleri hasar alması nedeniyle deprem bölgelerinden Germencik’e yerleşen depremzede ailelere mektup yolladı. Başkan Öndeş, devam eden süreçte de depremzede ailelerle gönül gönüle olacaklarını ifade etti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, depremlerin açtığı yaraları sarmak için attığı adımların yanı sıra depremzede ailelere gönderdiği mektupla da yanlarında olduğunu vurguladı. Deprem bölgelerinden Germencik’e gelen aileleri en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Öndeş deprem felaketini, milletçe ve memleketçe nefes alınan süre boyunca unutmayacaklarını kaydetti.

“Yaralarımızı birlikte iyileştireceğiz”

Depremzede ailelerin bölgede yaşadıkları dehşeti aynı hissiyatla yaşadıklarını aktaran Başkan Öndeş, mektubunda “Şükür ki bugün bizimle berabersiniz ve huzur ve güven içerisinde o yaşanan acı dolu günlerin ardındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracak, birlikte iyileşecek, umuda ve yeniden aydınlık günlere sırt sırta, omuz omuza vererek ulaşacağız. Belediyemiz toplumsal hayatın hemen hemen her alanına tesir eden, her anlamda ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için gerçekleştirdiği hizmetleri artık birer hemşerimiz olarak sizlere de büyük bir mutluluk ve heyecanla sunacaktır. Sizlerin memnuniyetini sağlamak için her türlü talep ve öneriniz için bir telefon kadar uzağınızda, bir adım kadar yakınınızdayız” ifadelerine yer verdi.

“Gönül gönüle olmaya devam edeceğiz”

Germencik Belediyesi’nin sürdürdüğü sosyo-kültürel, sportif, ekonomik, eğitim anlamında gerçekleştirilen projelere, o ailelerin de katılmasını beklediklerini ifade eden Başkan Öndeş; “Etkinlik ve faaliyetler ile çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik sunduğumuz hizmetler başta olmak üzere belediyemizin düzenleyeceği her türlü organizasyon, etkinlik ve programlara katılımlarınız için belediyemizi arayabilir veya sosyal medya hesaplarımız ile e-posta adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Germencik Belediyesi olarak bütün imkanlarımız, kaynaklarımız ve mevcudiyetimizle her zaman yanınızda, her türlü talep ve beklentinizin öncelikli olduğunu vurgulayarak gerçekleştirmek için hizmetinizdeyiz. Son olarak ifade etmek isterim ki bizler bugün ya da belirli bir süre içerisinde değil daima yan yana, gönül gönüle olacağız” dedi.