Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 1-7 Eylül arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle zabıta personelinin gününü kutladı, pasta kesti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 1-7 Eylül arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle zabıta personelinin gününü kutladı, pasta kesti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Zabıta Haftası nedeniyle belediye zabıta ekipleri ile bir araya gelerek haftalarını tebrik etti. Germencik Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen programda Başkan Öndeş, zabıtanın görev ve sorumlulukları çerçevesinde zor bir görev icra ettiklerine vurgu yaptı. Başkan Öndeş, "Belediyenin kolluk kuvvetlerinde bulunmak zor bir görevdir. Kolluk kuvveti, devletin kudretli yüzü demektir. Aynı zamanda şefkatli yüzüdür de. Vatandaşımızın huzur ve mutluluğu için gündüz gece demeden emek döküyor, büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Sizden Allah razı olsun, görevinizi layıkıyla yerine getiriyorsunuz" dedi.

Daha sonra zabıta teşkilatına yönelik başarı temennilerinde bulunan Başkan Öndeş, "Görevlerinizde başarı ve kolaylıklar diler, Zabıta Haftanızı kutlarım" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Başkan Öndeş ile zabıta personeli pasta kesti.