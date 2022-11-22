Germencik Belediye Başkanı yaptığı yazılı açıklamada “Cumhuriyet Halk Partimizle başlayan bu yolun sonu sadece partimizle son bulacaktır. Şu an makamımda ve görevimin başındayım” dedi.

Germencik Belediye Başkanı yaptığı yazılı açıklamada “Cumhuriyet Halk Partimizle başlayan bu yolun sonu sadece partimizle son bulacaktır. Şu an makamımda ve görevimin başındayım” dedi.

Başkan Öndeş açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak yolumuzdan da, fikrimizden de bir an olsun dönmeden, ilk günkü kararlılıkla ve aşkla bizleri bu makama getiren halkımıza ve partimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partimizle başlayan bu yolun sonu sadece partimizle son bulacaktır. Şu an makamımda ve görevimin başındayım. Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin bir ferdi olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde çıktığımız bu yolda hedefe hep birlikte varacağız. Kesin ve net bir şekilde bir kez daha söylemek isterim ki tek idealimiz ve kırmızıçizgimiz Cumhuriyet Halk Partimizdir.

Kamuoyuna saygı ile duyururum” ifadelerine yer verdi.