Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Muhtarlar Günü dolayısıyla 24 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Muhtarların gününü kutlayarak, mahallelerin ihtiyaçlarını, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Önal, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde tüm sorunların üstesinden gelinebileceğini belirtti. Önal, “Vatandaşlarımızın taleplerini muhtarlarımızdan dinleyerek güçlü bir iş birliği kurmak istiyoruz ve tüm sorunları yerinde tespit ederek imkanlarımız dahilinde çözüme kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesi Havuz Kafede gerçekleştirilen toplantıya katılan 24 mahalle muhtarı, mahallelerdeki öncelikli ihtiyaçları dile getirdi. Başkan Önal, her mahalleye eşit ve adil hizmet götürmeyi öncelik haline getirdiklerini ifade etti.

Muhtarların mahallelerdeki vatandaşların sesi olduğunu vurgulayan Başkan Önal, “Muhtarlarımızdan gelen geri bildirimlerle vatandaşın sesine kulak verecek, her mahallenin ihtiyaçlarını hızlıca karşılayacağız. Mahallelerimizin geleceği için dayanışma içinde birlikte çalışacağız. Bu iş birliği sayesinde Bayraklı’da daha güçlü bir yerel yönetim anlayışı oluşturacağız. Bayraklı’ya daha güçlü ve verimli bir hizmet sunmak için kentsel dönüşüm zorunlu. Dönüşüm projelerinin sürdürülebilir olması için de vatandaşlara düşük faizli kredi olanaklarının artırılması gerekiyor. Bayraklı’nın gelişim alanlarını ve rezerv bölgelerini hızla hayata geçirmek için finansal desteğin sağlanması kritik önem arz ediyor. Bu desteği alırsak projeleri hızla tamamlayabiliriz. Daha yaşanılabilir modern ve güzel bir Bayraklı için belediye olarak her zaman sahadayız ve ilçeye en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen Bayraklımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Daha güzel bir Bayraklı’da yaşamak ve yaşatmak için hep birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız” dedi.

Toplantıda muhtarlar, Bayraklı’ya yapılacak her hizmette belediyeyle iş birliği içinde olacaklarını belirtti. Muhtarlar, “Mahallelerimiz için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Belediyenin mali sıkıntılarına rağmen, her türlü sorunla mücadele edeceğinize inanıyoruz” diyerek destek mesajı verdi.