Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek yaşadıkları sorunları, talep ve önerilerini dinledi. Belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve yapılacak projelerle ilgili bilgi veren Başkan Önal, "Depremzedelerimizin yaşadığı sorunları çözmek, işlemlerini hızlandırmak ve mağduriyetlerin önüne geçmek için teknik kadromuzu güçlendirdik ve planlama çalışmalarına hız verdik" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonunda depremzedelerle bir araya geldi. Toplantıya; belediye bürokratları, halk konut yetkilileri ve teknik personel ile çok sayıda depremzede katıldı.

Başkan Önal, yeniden inşa sürecinde yaşanan zorlukları ve vatandaşların taleplerini dinleyerek, inşaat süreçlerinde aksama olmaması ve evrak işlemlerinin hızla ilerlemesi adına teknik personel sayısını artırdıklarını ifade etti. İmar müdürlüğünde teknik kadroların iki katına çıkarıldığını belirten Önal, "İşlemlerimizi hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Evrak eksikliklerinden dolayı yaşanan gecikmeler belediyeden kaynaklanmıyor. Meclisimizde aldığımız kararla bina kat kayıplarının önüne geçtik. Eğer bu kararı almasaydık, mevcut 8 katlı bir binanın yerine yalnızca 6 kat yapılabilecekti. Bu hak kaybını önleyerek vatandaşlarımızın mağduriyetini azalttık. 1999’dan beri ödenen deprem vergileri binalarımızı daha dirençli hale getirmek için kullanılsaydı, vatandaşlarımız bu kadar büyük kayıplar yaşamazdı. Dönüşüm için düşük faizli kredi desteği şart. Bir çok vatandaşımız imkansızlıklar nedeniyle dayanıksız binalarda yaşamak zorunda kalıyor. Bayraklı Belediyesi olarak daha yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda üç mahallemizde dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Mevzuatın el verdiği ölçüde maksimum inşaat artışları sağlayarak, gerekli revizyon planlarını hazırlayıp, büyükşehir belediyemize gönderdik. Kentimizi depreme dayanıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.