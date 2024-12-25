Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediyenin 185 çağrı merkezinde telefonlara yanıt vererek vatandaşların şikâyet ve taleplerini bire bir dinledi. Başkan Önal, gelen çağrılardaki konuları not alarak ilgili birimlere iletti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye hizmet binasındaki birim ziyaretleri kapsamında Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 185 çağrı merkezini ziyaret etti. Ziyaret sırasında çağrı operatörünün yerine geçerek gelen telefonlara yanıt verdi. Başkan Önal, vatandaşlardan gelen taleplerin önemine dikkat çekti ve bu tür çalışmaların belediye hizmetlerinin geliştirilmesi adına kritik olduğunu ifade etti. Gelen şikâyet ve önerileri dikkatle dinleyen Başkan Önal, bu taleplerin hızlıca çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere anında yönlendirme yaptı. Başkan, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın çözüm süreçlerini hızlandırdığına vurgu yaptı.

Çağrı merkezi deneyimi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Önal, "185 çağrı merkezimiz bizim için çok önemlidir. Vatandaşımızın şikâyet, talep ve önerilerinin hangi konularda yoğunlaştığını görebiliyor, bu bilgileri kayıt altına alarak hizmet kalitemizi artırıyoruz. Çağrı merkezimiz 7 gün 24 saat vatandaşımızın hizmetindedir" dedi. Başkan Ahmet Önal, vatandaşların sorunlarını çözmek ve taleplerine yanıt verebilmek adına belediye olarak her zaman halkın yanında olduklarını belirtti.