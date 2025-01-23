Mobil Ofis Hizmet Aracı ile Kirazlı Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Ömer Günel’den bölgeye yeni yatırım müjdesi geldi. Çok yakında Kirazlı’da sosyal bir tesisin yapımına başlanacağını belirten Başkan Ömer Günel; “Köy meydanının hemen yanında bulunan 7 bin 500 metrekarelik alanı düzenleyip, bünyesinde kafeterya, sanat evi ve kitap kafe gibi üniteleri barındıracak olan bir tesis olarak hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını “Belediye başkanının makamı sokaklardır” anlayışı ile sürdüren Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile gerçekleştirdiği alan gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel’in son durağı Kirazlı Mahallesi oldu. Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve Kirazlı Mahalle Muhtarı İbrahim Sayar’ın da katıldığı alan gezisinde Başkan Ömer Günel, önce köy kahvesinde hemşehrileriyle buluşarak sorun, talep ve önerileri dinledi. Ardından Başkan Ömer Günel köy meydanına geçerek hemen yanında bulunan 7 bin 500 metrekarelik alanda çok yakında yapımına başlanacak olan sosyal tesis için incelemelerde bulundu.

Kirazlı Mahallesi’ne yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Ömer Günel; "Muhtarımız ve mahallelimizin yoğun katılımıyla oldukça verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Kısa süre sonra Kirazlı’ya yeni bir sosyal tesis kazandıracağız. Proje hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Sosyal tesisimizde sanat evi, ARYA Kafe, kitap kafe, kooperatiflerimiz için endüstriyel bir mutfak ve düğünlerde kullanılacak gelin odası gibi yerler olacak. Şimdiden Kirazlı’ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.