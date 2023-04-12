Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası’nda düzenlenen iftar yemeğine katılarak hemşehrileriyle bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla Kuşadası’nda iftar programı düzenledi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’ndaki iftar yemeğine CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanı Barış Tarım, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı. Başkan Ömer Günel, iftar saatinden önce Bülent Tezcan ile birlikte Kuşadalılara yemeklerini ikram etti. Daha sonra vatandaşlara Ramazan ayını huzur ve sağlık içerisinde geçirmelerini diledi.