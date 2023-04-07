Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Erdoğan Öven Engelliler Köyü ile Kuşadası Engellileri Koruma Derneği’nin yöneticilerini ağırladı. Başkan Ömer Günel, tüm hemşehrilerinin eşit şartlarda yaşaması için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Hizmet ve projelerimizi bu anlayışla yaşama geçiriyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, dernek kurucusu ve saymanı Feridun Uzun, yönetim kurulu üyeleri Ezgi Tezcan Yaşar ve Zahide Atınç’ı makamında ağırladı. Engelli bireylerin sosyal yaşamda karşılaştığı zorlukların ele alındığı ziyarette dernek yöneticileri Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içerisinde hareket etmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek engellilerin sorunlarına gösterdiği hassasiyet ve kendilerine sunduğu destek nedeniyle Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Başkan Ömer Günel ise, dezavantajlı bireylerin toplumda daha fazla yer edinebilmeleri için sosyal yaşam alanlarının genişletilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Kuşadası Belediyesi olarak bu konuda bütüncül bir anlayışla hareket ediyor ve sosyal belediyecilik alanında yapılmayanları yapmak için gayret ediyoruz. Projelerimizden Kuşadası’nda yaşayan herkes faydalansın istiyoruz elbette ama en çok da dezavantajlı vatandaşlarımız için çaba gösteriyoruz. Elbette ki desteğimiz ve çalışmalarımız katlanarak artacak” diye konuşurken, Başkan Günel’e meclis üyesi Emre Fazlılar da eşlik etti.