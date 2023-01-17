Manisa’nın Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üzüm işçilerini bağlarında ziyaret ederek hem çalışmalarını yerinde izledi hem de soğuktan korunmaları için bere hediye etti.

Manisa’nın Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üzüm işçilerini bağlarında ziyaret ederek hem çalışmalarını yerinde izledi hem de soğuktan korunmaları için bere hediye etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği bağlardaki işçilerle buluştu. İşçilerin budak ve dal alma gibi kış faaliyetini yerinde izleyen Başkan Öküzcüoğlu, istek ve şikayetlerini dinledi. Öte yandan Başkan Öküzcüoğlu işçilere soğuktan korunmaları için bere hediye etti.

Üzümün başkentinde kış çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, "Üzümün başkenti Alaşehir’de en büyük gelir kaynağımız olan üzüm işçilikleri başladı. Bu dönemde bağların budanması, bağlanması, çiftlerin sürülmesi işçilikleri yapılıyor. Ülkemizin en çok üzüm üretilen ilçesiyiz. Üzümün başkentiyiz. Üzüm işçilerinin sorunlarını dinlemek, onlarla sohbet etmek için üzüm işçilerini arazilerde ziyaret ediyoruz. Onların soğuklarda üşümelerine biraz olsun engel olabilmek için birer adet bere hediye diyoruz" dedi.