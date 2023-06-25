Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bayram tatili boyunca ekiplerin 7/24 görevlerinin başında olacağını belirten Oktay vatandaşlardan da özellikle ormanlık alanlarda çok dikkatli olunması ricasında bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Kurban Bayramı mesajında, ‘Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, aileleriyle, sevdikleriyle huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum’ dedi. Uzun bayram tatili nedeniyle ilçede yoğun günler yaşanacağını da kaydeden Oktay, ekiplerin bayram tatili boyunca 7/24 görevlerinin başında olacağını belirtti.

Mesajında, bayramların toplumsal yaşamda vazgeçilmez önem taşıdığını ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Oktay şunları kaydetti: “Bizi birbirimize bağlayan manevi değerlerimizden olan Kurban Bayramı’nın bereketinde buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramı’nı bu yıl daha da coşkuyla ihya etmeli, bayram heyecanını evlerimizden eksik etmemeliyiz. Kurbanın özünde bulunan yardımlaşma ruhuyla bayrama hasret kalanların; sevinci olmalı, kurbanın bereketini paylaşmalıyız. Bu vesileyle toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutmalıyız. Belediye olarak hemşehrilerimizin ve bayram tatili için ilçede olacak misafirlerimizin bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Nöbetçi ekiplerimiz bayram süresince siz vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlarımızdan da özellikle temizlik konusunda ve yangın riskine karşı çok daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor ve şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk getirmesini temenni ediyorum”