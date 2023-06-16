Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın desteğiyle 2020 yılı Kasım ayında faaliyete başlayan S.S. MAKKO Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (MAKKO), aradan geçen 2 buçuk yıllık sürede yüzlerce kadına iş imkanı sağladı.

Armutalan Kültür Merkezi binasında faaliyet gösteren MAKKO, kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamaları için evlerinde üretim modeline yönlendirilmesi noktasında başarılı çalışmalara imza attı. Bugüne kadar Marmaris’te 450 kadına gelir kapısı açan MAKKO, ayrıca kurslar da düzenleyerek öğrenmek isteyenlere eğitim verdi.

“Hedefimizde ilerliyoruz”

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MAKKO Başkanı İlkay Gözen, “Kadınlarımıza ev ekonomisinde destek sağlamak ve emeği değerlendirmek adına çıktığımız bu yolda ilerlemekteyiz. Yeni projelerimiz ve üretimde ev tekstili ve dekorasyon ürünlerimiz çoğalarak devam ediyor” dedi.

“Evlere iş veriliyor”

Firma ve kurumlardan aldıkları siparişleri 450’nin üzerinde ev kadını kanalıyla ürettiklerini söyleyen Gözen, “Evlere parça başı iş veriyoruz. Ev kadınları böylelikle hem üretime katılıyor hem de ekonomik olarak özgürleşiyor” ifadesini kullandı. Gözen ayrıca kış aylarında da dikiş, boyama, örgü, panç, makrome gibi el işi kursları verdiklerini söyledi. MAKKO’nun aynı zamanda bir sosyalleşme alanı olduğunu söyleyen kadınlar ise herkesi kooperatife davet etti.