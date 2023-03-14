Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan doktorları ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Marmaris İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce ve doktorları ziyaret etti. İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce ile birlikte Aile Sağlık Merkezlerine giden Oktay, sağlık emekçilerinin gününü kutlayarak onlara çeşitli hediyeler verdi.

Doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının pandemi, yangın, deprem gibi en zor dönemlerde dahi fedakarca görev yaptığını ifade eden Oktay, “Canımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden görev yapıyor. Pandemi döneminde olduğu gibi son yaşadığımız depremde de en ön safta yine doktorlarımız vardı. Hepsine ne kadar teşekkür etsek az. Gecesini gündüzüne katan tüm sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varlar” diye konuştu.

Öte yandan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de diğer sağlık kurumlarını ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Oktay adına çalışanların ve doktorların gününü kutladı.