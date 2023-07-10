Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, motor kazası geçiren Marmaris yaşayanı Korhan Öniz’i evinde ziyaret etti.

Motor sporlarının tecrübeli ismi ilçe yaşayanı Korhan Öniz Aktaş Mevkii’nde bir süre önce motor kazası geçirdi. Geçirdiği operasyonların ardından tedavisi evinde devam eden Öniz’e Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette kaskı sayesinde hayatta kaldığını belirten Öniz, kaza sırasında hasar gören kaskını Başkan Oktay’a göstererek yaşadıklarını anlattı. Başkan Oktay da Korhan Öniz’e geçmiş olsun dileklerini ileterek bir kez daha motosiklet kullanıcıları için kaskın hayati önem taşıdığını hatırlattı. Oktay, “Motosiklet artık Marmaris ulaşımının çok önemli bir parçası. Ancak tüm sürücülerden ricam kasksız kullanmamalarıdır. Hem kendileri hem de sevdikleri için bu kurala hep uysunlar” diye konuştu.