Marmaris Belediye Başkanı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Annelerin bireyin yetişmesinin ve toplumun değişiminin de en büyük anahtarı olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Sevgi, sabır ve fedakarlıkla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlenen annelerimiz hayatımıza yön vermiş, bizlere her zaman yol gösterici olmuşlardır. Yerleri doldurulamayacak, üzerimizdeki haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceği annelerimizin hayatımızdaki yerini anlatabilmek hiç kolay değil” dedi.

“Yaşımız kaç olursa olsun, her zaman sığındığımız en güvenli liman olan annelerimizi sadece bir gün ile sınırlı kalmayarak hayatımızın her gününde hatırlamalıyız” diyen Oktay, “Çocuklarıyla birlikte güvenle, mutlulukla, özgürce yaşayabilecekleri, adaletli bir düzen ve toplum ise onların en büyük arzusu, en güzel hediyesidir. Bu pazar günü bu umut ve mutlulukla annelerimizin gününü kutlayacak, sevgimizi göstereceğiz. Şefkat ve fedakarlığın sembolü, aynı zamanda hayatımızın en değerli varlıklarından biri olan tüm annelerimizin, anne adaylarının ve yüreğinde bu hissi barındıran tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyor, kaybettiğimiz tüm annelerimizi rahmetle anıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.