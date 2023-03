Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Oktay mesajında; “Bereketli her toprağın üzerinde, bağımsız her milletin mücadelesinde, medeniyeti benimsemiş her toplumun nezaketinde, yeniliğe ve gelişime açılan her kapının ardında kadınlar vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” diyerek emeğine dikkat çektiği kadınlar mücadelenin de ta kendisidir. Ancak ne var ki kadınlar hala dünyanın hemen her yerinde emek ve hak ihlallerine maruz kalmaya devam etmektedir. Ülkemizde ise özellikle son yıllarda artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri kadınların haklı mücadelesinin henüz bitmediğini göstermektedir. Bizler sadece 8 Mart’ta değil her zaman eşitlik, özgürlük ve adalet için dayanışma içinde olmanın, ortak bir mücadele yürütmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu vurguluyoruz. Kadın sorunlarının sadece kadınların değil insanlık sorunu olarak değerlendirildiği ve çözümlendiği bir dünya hepimizin dileği. Kadınlarımızın da hak ettiği değeri göreceği aydınlık günlerin gelmekte olduğunu görüyoruz. Bu inanç ve umutla tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”