30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “30 Ağustos tarihi, İstiklal Mücadelesinin de dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu tarihi mücadelenin mimarı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “30 Ağustos tarihi, İstiklal Mücadelesinin de dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu tarihi mücadelenin mimarı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “100 yıl önce bugün, Türk ordusu şanlı bir destana imza atarak Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferini kazanmıştır” diyen Oktay, mesajında şunları dile getirdi;

“30 Ağustos 1922’de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığını yaptığı Büyük Taarruz’un yani diğer bir ismiyle Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin şanlı zaferi ülkenin her bir yanında yankılanmıştır. Bu zaferden sonra işgalci güçler topraklarımızdan çekilmek zorunda kalmış, milli mücadelenin ve bağımsızlığın önemi bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Birlik, beraberlik ve azimle elde edilen bu zafer, ülkemizin geleceğe dair umutlarını yeşertmiş, aynı zamanda Cumhuriyetimizin de temellerini atmıştır. 30 Ağustos 1922’de kazanılan zafer, küllerinden yeniden doğacak bir ülkenin bağımsız, laik ve demokratik geleceğinin kıvılcımını da yakmıştır. İşgalci güçlerin topraklarımızdan çekilmek zorunda bırakıldığı 30 Ağustos tarihi, İstiklal Mücadelesinin de dönüm noktalarından biri olmuştur. Bağımsızlık, barış, kardeşlik ve huzurun hakim olduğu bir ülke için ağır şartlar altında verilen tarihi mücadelenin mimarı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun”