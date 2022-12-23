Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kuruluşunun 3. yılını dolduran Marmaris Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne (MAKKO) ziyarette bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kuruluşunun 3. yılını dolduran Marmaris Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne (MAKKO) ziyarette bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çalışmalarını Armutalan Kültür Merkezi’nin alt katında sürdüren MAKKO’yu ziyaret etti. Ziyarette Oktay’ı MAKKO Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Gözen, Başkan Yardımcısı Nesrin Mete ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Marmaris Belediyesi’nin kurulmasına destek verdiği MAKKO’da yapılan yönetim kurulu seçimi nedeniyle gerçekleşen ziyarette Başkan Oktay, “Kadınlarımızın üretime katkısına büyük önem veriyoruz.” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Gözen de ziyaretten duydukları mutluluğu belirterek “Kuruluş aşamasından beri yanımızda oldunuz. Bizlere sunduğunuz destek için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu birçok kadınımız için büyük bir imkan. Burada büyük bir emek var, kooperatifimiz bu emeği ekonomiye kazandırmamıza imkân sağladı” şeklinde konuştu.

Başkan Mehmet Oktay da kadın kooperatifini en başından beri çok önemsediklerini ifade ederek, “Kadın kooperatifi benim çok önemsediğim bir projemizdi. Özellikle son dönemde yaşadığımız ekonomik zorluklar bu kooperatifin değerini daha da arttırdı. Bundan sonra sizlerin güzel şeyler yapmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum” dedi. Ziyarette ürünler tanıtılırken, yeni projeler de konuşuldu.