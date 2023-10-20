Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle Marmaris’te görev yapan muhtarı ağırladı. Başkan Mehmet Oktay muhtarlara seslenerek, “Zor günleri birbirimize destek olarak ve güvenerek atlattık" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Marmaris’in 25 mahallesinde görev yapan muhtarlar için bir yemek düzenlendi. Yemeğin ev sahipliğini Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaparken, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Belediye Başkan Yardımcıları da muhtarları yalnız bırakmadı. Yemeğe katılan muhtarlar adına bir konuşma yapan Çamdibi Mahallesi Muhtarı Metin Aktepe, “Ben eski bir muhtarım. Evveliyatını da bildiğim için, son yıllarda bizlere verdiğiniz kıymet için sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Marmaris’in 5 yıllık süreç içinde yaşadığı pandemi, yangınlar, seller gibi zor dönemlere işaret ederek “Zor günleri birbirimize destek olarak ve güvenerek atlattık dedi.” Başkan Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dört buçuk yıldır bu kentte hep birlikte görev yapıyoruz. Daha çok acısıyla, ara sıra tatlısıyla dört buçuk yılı geride bıraktık. Ama bundan sonrası için bakıldığında önümüzün aydınlık olduğunu söyleyebiliriz. Zorlukları birbirimize dayanarak, güvenerek ve inanarak atlattık. Bunda da her birinizin emeği oldukça fazla. Bu anlamda hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra daha iyisi, daha güzeli için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizin muhtarlar günü kutlu olsun.”

Gecenin sonunda tüm muhtarlara, muhtarlık binaları için Cumhuriyet’in 100 yılı baskılı çerçeve hediye edildi.