Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, basından sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümü ve Basın Bayramı nedeniyle Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Marmaris İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen kahvaltının konuğu oldu.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışının 115. yıl dönümü ve Basın Bayramı nedeniyle Marmaris, Menteşe, Fethiye, Bodrum, Milas ve Dalaman’da etkinlik düzenledi. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Arif Çataloğlu’nun ev sahipliği yaptığı buluşmaya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Özel Kalem Müdürü Seda Kopar da konuk oldu.

"Basın demokrasiye katkı yapan unsurların başında gelir"

Demokrasinin en önemli unsurlarından birinin kuşkusuz ki basın özgürlüğü olduğuna vurgu yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, “Gazetelerin sansür kontrolünden geçtikten sonra yayımlanabildiği dönemlerde olduğu gibi basına uygulanan sansür, baskı ve kısıtlama, halkın haber alma özgürlüğüne darbe vurmaktadır. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Bu vesile ile zor şartlarda işlerini büyük özveri ile yapan, doğru haber ve basın özgürlüğü için mücadele veren tüm emekçilerin bayramını kutluyorum” dedi.