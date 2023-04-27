Deprem bölgesine 3 günlük ziyarette bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Acıların hala taptaze olduğu bölgede başta barınma olmak üzere yaşanan sorunları dinledik. Dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan dönemde Marmaris olarak her zaman yanlarında olduğumuzu anlattık” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Ali Zağlı ile birlikte 3 günlük yoğun bir programla deprem bölgesini ziyaret etti. Marmaris Belediyesi tarafından yapılan ve Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki konteyner kentte yerleştirilen 20 adet konteynerin de teslimini yapan Kahramanmaraş Türkoğlu, Maraş merkez, Malatya Yeşilyurt, Battalgazi, Ören, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Darende’ye ziyaretlerde bulundu, bölge yaşayanlarıyla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kahramanmaraş merkezde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Malatya’da ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’yla birlikte partililerde de buluşan Oktay Marmaris’in deprem bölgesinin acısını yürekten hissettiğini ve ellerinden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

27 Nisan Perşembe günü Marmaris’e dönen Başkan Oktay ziyaretleri değerlendirdi. “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın en büyük sorunu olan barınma ihtiyacının giderilmesine destek olmak amacıyla, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kurduğumuz 20 adet konteyneri depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Yurttaşlarımızın yeni yuvalarına kavuşana dek sağlıkla, mutlulukla oturmasını diliyoruz” şeklinde konuşan Oktay, “Bölge ziyaretlerimizde esnafla, muhtarlarla, partililerimizle de bir araya geldik. Acıların hala taptaze olduğu bölgede başta barınma olmak üzere yaşanan sorunları dinledik. Dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan dönemde Marmaris olarak her zaman yanlarında olduğumuzu anlattık. Unutmadan, unutturmadan birlik ve beraberlik içinde, dayanışma ruhuyla yaraları saracağız. Gittiğimiz her yerde bizi ilgiyle, Anadolu insanının misafirperverliği ile karşılayan tüm bölge sakinlerimize teşekkür ediyor; Marmaris halkının kucak dolu sevgisini iletiyorum” açıklamasını yaptı.