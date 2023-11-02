Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin’i ağırladı.

Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ukrayna’nın Marmaris’in pazar payının en fazla olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Oktay, “Oleksandr Voronin’e ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, bölgede yaşananlar ve son gelişmeler üzerine sohbet ettiğimiz ve gelecek sezona dair öngörülerimizi paylaştığımız Oleksandr Voronin’i ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi.

Rusya - Ukrayna arasında devam eden savaşı endişeyle takip ettiklerini söyleyen Oktay, “Marmaris Marmaris halkı olarak barış diliyoruz” ifadesini kullandı. Konsolos Voronin de savaşın bir an önce bitmesini istediklerini belirterek, misafirperverlikleri için Başkan Oktay’a teşekkür etti.