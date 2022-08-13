Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ’ifşa’ açıklamasına yanıt vererek, "Tavsiyemiz, hukuk dışı işlerin takibi değil memleketin meseleleri ile uğraşmasıdır" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ’ifşa’ açıklamasına yanıt vererek, "Tavsiyemiz, hukuk dışı işlerin takibi değil memleketin meseleleri ile uğraşmasıdır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a yönelik "ifşa edeceğim" açıklamalarına sert yanıt veren Başkan Oktay, "İnce, hukuk dışı işlerin takipçisi olmuş" dedi. İnce’nin kaçak yapı sebebiyle idari işleme maruz kalan bir otelin özel işleriyle ilgilenmesine anlam veremediğini ifade eden Başkan Oktay, "Bilindiği üzere Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, şahsımı ve kurumumuzu hedef alan açıklamalar yapmış ve bize 24 saat süre vermiştir. Parti Meclisi Üyeleriyle birlikte Marmaris’e geleceğini, açıklama yapacağını ve bizi ifşa edeceğini söylemiştir. Öncelikle buyursun gelsinler. Sonrasında ise genel ülke sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini düşündüğümüz Parti Genel Başkanının, bir ilçede kaçak yapı yaptığı için idari işleme maruz kalan bir otel işletmecisinin özel sorunlarıyla ilgilenmesi kendi aralarında ne tür bir ilişki olduğu sorusunu aklımıza getirse de, bununla ilgilenmeden olayın esası hakkında bilgi vermek ve çekilmek istendiğimiz bu polemik konusundan çıkmak istiyoruz. Bir Belediye Başkanı düşünün ki, Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde otelinde kaçak yapılar yapıp büyütsün ve daha sonra imar affından yine kendi Belediye Başkanlığı döneminde yararlansın. Bu da yetmezmiş gibi bizim görev yaptığımız bu dönemde de izinsiz yapı yapma ve büyütme faaliyetlerine devam etsin. Bu yaptığı eylemler neticesinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonunun 23.06.2022 tarihli Kararı ile ilgili otelin Yapı Kayıt Belgesi İptal edilmiş ve karar Belediyemize tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine 10.08.2022 tarihinde 3194 sayılı Kanunun 32. ve 42. Maddeleri gereği kaçak (ruhsatsız) duruma düşen imalatlar ekiplerimiz tarafından yapı tatil zaptı ile birlikte mühürlenmiştir. Yani yapılan işlem mer’i mevzuat hükümleri gereği yapılmıştır. Her idari işlem gibi bu da bağımsız yargı denetimine tabi bir işlemdir. Parti Genel Başkanının tehditvari konuşmaları yasal iş ve işlemleri yapmamızı engelleyemeyecektir. Kendisine tavsiyemiz bu tür hukuk dışı işlerin takibi değil memleketin meseleleri ile uğraşmasıdır. Ayrıca KVKK’ya göre ilgili otel işletmecisi Ali Acar’dan izin alması halinde konuya ilişkin tüm belgeleri Parti Genel Başkanına ulaştırmaktan da mutluluk duyacağımızı ifade etmek isteriz" şeklinde konuştu.