Çocuk ve gençlere yönelik faaliyetleriyle adından söz ettiren Marmaris Belediyesi, 2019’dan bugüne 26 branşta toplam 34 bin 259 katılımcıya ulaştı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Geleceğimiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Son olarak geçtiğimiz hafta 3. Yaz Okulları’nı açan Belediye yaz kursları, bilim şenlikleri, altyapı okulları ve yüzlerce etkinlikle çocukların ve gençlerin hayatına dokundu. 4 yılı aşkın süreçte 34.259 katılımcıyla ulaşan belediye resimden baleye, basketboldan voleybola, Bilim Parkı deneylerinden şenliklere kadar onlarca alanda farklı etkinlikler yaptı. Çocukları sanatla, sporla ve bilimle buluşturdu.

“Geleceğimiz için yatırım yapmaya, birlikte mutlu olmaya devam edeceğiz” diyen Oktay, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren önceliğimiz hep çocuk ve gençlerimiz oldu. Sanatta, sporda ve bilimde kendilerini geliştirmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri için çalışmalarımız oldu. Ne mutlu bize ki bu konuda önemli başarılar elde ettik. Yaz okullarından bilim şenliğine kadar onlarca etkinlikte on binlerce çocuğumuza dokunduk. Bu çalışmalarımızı ağırlık vererek gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.