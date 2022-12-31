Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yeni yıl öncesi ilçede yaşayan gazi ve şehit yakınlarını ziyaret ederek, mutlu bir yıl diledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yeni yıl öncesi ilçede yaşayan gazi ve şehit yakınlarını ziyaret ederek, mutlu bir yıl diledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, mesaisine yeni yıllarını kutlamak amacıyla gazi ve şehit yakınlarını ziyaret ederek başladı. Ziyaretlerde merhum Kore Gazisi İlhan Önüç’ün yakınlarını ziyaret eden Başkan Oktay, daha sonra Gaziler Derneği’nin ilk kurucusu Kıbrıs Gazisi İsmail Bölükbaşı’nı evinde ziyaret etti. Son olarak Gaziler Derneği Marmaris Şubesi Başkanı Azmi Özkan’la buluşan Oktay, vatandaşların yeni yıllarını kutlayarak sohbet etti.

Başkan Mehmet Oktay gittiği ziyaretlerde vatandaşların yeni yıllarını kutlayarak “Ülkemizin birliği, dirliği ve beraberliği için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan gözü pek kahraman gazilerimizi ve şehit yakınlarını evlerinde ziyaret ederek bir acı kahvelerini içtik. Hal ve hatırlarını sorduk. Hepsine minnet doluyuz. 2023 yılının hepsine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.