16’ncı TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi 8-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Fuarda Marmaris standının büyük ilgi gördüğünü söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “2023 ile ilgili umutlarımızı çoğaltan bir fuar oldu. Adeta fuara Marmaris damgasını vurdu” dedi.

16’ncı TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi 8-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Fuarda Marmaris standının büyük ilgi gördüğünü söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “2023 ile ilgili umutlarımızı çoğaltan bir fuar oldu. Adeta fuara Marmaris damgasını vurdu” dedi.

Türkiye’nin en büyük turizm platformu olan TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi sektörün önde gelen profesyonellerini 16. kez buluşturdu. Marmaris Belediyesi’nin GETOB, Marmaris Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası Marmaris Temsilciliği, TÜRSAB Marmaris Temsilciliği gibi paydaşlarıyla birlikte açtığı Marmaris standı da fuarın en çok ilgi gören noktalarından biri oldu.

Fuarla ilgili değerlendirmede bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İzmir Fuarı’nın özellikle iç pazara yönelik bir mecra olduğunu ifade ederek oldukça verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Oktay, “İlçemizin tanıtımı açısından hem yurtiçi hem de yurt dışı turizm fuarlarına çok önem veriyoruz. Burada da ilçemizin önde gelen sektör temsilcileri ile birlikte yer aldık. Standımıza gerçekten yoğun bir ilgi söz konusuydu. Hatta gelen birçok konuğumuz en yoğun standın Marmaris olduğunu söyledi. Adeta Marmaris fuara damgasını vurdu diyebiliriz. Bu anlamda özellikle iç pazardaki potansiyelimizi arttıracağımıza inanıyoruz. Paydaşlarımızla sezonu erken açmak için çalışmalar yürütüyoruz. Sezonu en azından 8-9 aya yaymak istiyoruz. Bu fuarın da hedefimize ulaşmamız adına önemli bir basamak olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Dış pazarda ise özellikle ana pazar İngiltere olmak üzere Hollanda, İskandinav ülkeleri, Polonya, Almanya, İran, Lübnan ve Çin açısından olumlu yönde bir artışın söz konusu olduğunu söyleyen Oktay, “Bu ülkelerde de tanıtımlarımızı yine paydaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Neticelerini olumlu olarak alıyoruz. Bu kış döneminde 10-11 civarında fuar ve workshop tarzında çalışmalarımız olacak. İç ve dış pazarlarda olumlu gelişmeler söz konusu. Özellikle ana pazarlarımızda talepler yoğun. Marmaris’i emin adımlarla daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini bitirdi.