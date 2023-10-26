Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılını ve tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Başkan Oktay, “Tüm halkımızı Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayacağımız fener alayı ve Mehmet Erdem konserine bekliyoruz” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Oktay Cumhuriyet’in 100 yılı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde; birbirine kenetlenmiş büyük Türk milletinin verdiği destansı mücadelenin sonucu kurulan Cumhuriyetimiz bugün 100 yaşında. Atamızın ‘Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare’ olarak ifade ettiği Cumhuriyet’in 2. Yüzyılına ulaşmış olmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bir ulusun birbirine adeta kenetlenerek destansı bir mücadeleyle yeniden ayağa kalktığını tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti tüm dünya uluslarına örnek olmuştur. Yeryüzünde hiçbir millet, vatanına ve bayrağına, istiklal ve istikbaline bizim kadar sevdalanmamıştır. Ve yine yeryüzünde hiçbir millet, vatanı için can vermeyi kendine reva saymamıştır. Cumhuriyet demek; vatanını, bayrağını, milletini, bağımsızlık ve hürriyetini aynı zamanda canından aziz bilmektir. Ve böyle bir tarifin yakıştığı tek ülke ise kuşkusuz ki Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. En büyük bayramımız kutlu olsun”

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında da bilgi veren Başkan Oktay “Cumhuriyet coşkusunu doya doya yaşamak için herkesi bayram günü düzenleyeceğimiz fener alayına ve ardından Mehmet Erdem konserine davet ediyoruz” dedi. 100. Yıla özel bir program hazırladıklarını dile getiren Başkan Oktay “Hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz Cumhuriyet’in kalesi Marmaris’e yakışır bir kutlama ile bayram günü de devam edecek” ifadelerini kullandı.