YDA Dalaman Havalimanı’nın yeni CEO’su Yiğit Laçin Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret etti. Başkan Oktay ziyarette yaptığı konuşmada, “YDA Dalaman Hava Limanı bölgemizin dünyaya açılan önemli bir kapısı” dedi.

Dış hat yolcu sayısında Türkiye’nin dördüncü havalimanı olan Dalaman Havalimanı’na geçtiğimiz Eylül ayında atanan yeni CEO Yiğit Laçin, bölgede gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret etti. Ziyarette Laçin’e Operasyonlar ve Gelirler Direktörü A. Orçun Songur da eşlik etti. Laçin’e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Oktay “YDA Dalaman Hava Limanı bölgemizin dünyaya açılan önemli bir kapısı. Öte yandan belediyemizin önemli paydaşlarından biri. Bu anlamda birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yiğit Laçin de Marmaris’in bölgenin çok önemli destinasyonlarından biri olduğunu kaydederek iki kurum arasındaki işbirliğinin ilerleyen dönemlerde artarak devam edeceğine inandığını vurguladı. Ziyaret 2023 turizm sezonu beklentileri ile 2024 yılı turizm planlamaları hakkında görüş alışverişi ile devam etti.