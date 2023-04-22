Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 23 Nisan’ın aydınlık günlerin habercisi, en zor zamanların umudu olduğunu ifade ederek "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılını büyük bir gurur ve coşku içinde kutluyoruz” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Çocukların en kıymetli hazine olduğunu vurgulayan Başkan Oktay, mesajında "23 Nisan 1920 tarihi, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarihtir. Bu anlamda 23 Nisan aydınlık günlerin habercisi, en zor zamanların umudu olmuştur. Zorlu mücadelelerle kazandığımız Cumhuriyetimizi taçlandıran çocuklarımız, umudumuz ve en kıymetli hazinemizdir. Çocuklarımızı korumak, onların nitelikli ve farkında bireyler olarak yetişmelerini sağlamak hepimizin ortak görevidir. Bu duygularla öncelikle bizlere bu mirası emanet eden laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygı ve rahmet ile anıyor, halkın iradesinin en büyük temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve gelecek aydınlık günlerin habercisi 23 Nisan’ı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.