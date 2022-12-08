Türkiye’nin en büyük turizm platformu olan TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi sektörün önde gelen profesyonellerini 16. kez buluşturmak için kapılarını açtı. Marmaris Belediyesi’nin paydaşlarıyla birlikte açtığı Marmaris standı da fuarın en çok ilgi gören alanlarından biri oldu. Belediye Başkanı Oktay, “2023 yaz sezonu için çok iddialıyız” dedi.

Türkiye’nin en büyük turizm platformu olan TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi sektörün önde gelen profesyonellerini 16. kez buluşturmak için kapılarını açtı. Marmaris Belediyesi’nin paydaşlarıyla birlikte açtığı Marmaris standı da fuarın en çok ilgi gören alanlarından biri oldu. Belediye Başkanı Oktay, “2023 yaz sezonu için çok iddialıyız” dedi.

İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi (Travel Turkey) 16. kez kapılarını açtı. Her yıl olduğu gibi yine görkemli bir stantla fuarda yer alan Marmaris, 16. İzmir Turizm Fuar ve Kongresi’ne damgasını vurdu. Marmaris Belediyesi, Ticaret Odası, Marmaris Deniz Ticaret Odası, GETOB, TÜRSAB Marmaris Temsilciliği, oteller ve seyahat acentelerinin hep birlikte yer aldığı stant yoğun ilgi gördü.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, TÜRSAB Marmaris Temsilcisi Suat Esin, Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı ve turizm sektörü temsilcileri stantta misafirleri ağırladı. Özellikle Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın da bizzat çalışmalara katıldığı ve turizmcilerle yakın temas kurduğu fuarın ilk günü standı yüzlerce kişi ziyaret etti. Kurulan görkemli stantta Marmaris’in doğa harikası koyları, denizi, eşsiz doğası ziyaretçilere anlatıldı.

Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2022 yılının turizm açısından oldukça iyi geçtiğini belirterek, önümüzdeki sezon için bu fuarın oldukça önemli olduğunu kaydetti. Oktay, “Marmaris özelinde ticaret odamız, GETOB, Deniz Ticaret Odamız, TÜRSAB ve tüm turizm bileşenleri olarak hep birlikte çalışmalarımız gerçekleştiriyoruz. En güzel tatil lokasyonlardan biriyiz. Marmaris için hep birlikte çalışıyoruz. Bunun meyvelerini alıyoruz. Bu fuar özelinde ziyaretçilerin ilgisi bayağı yoğun. Ziyaretçilerimize Marmaris’i ziyaretçilerimize anlatıyoruz. Olumlu geri dönüşler aldık. 2023 çok daha güzel bir sezon olacak” dedi.

Marmaris’te güzel bir sinerji yakaladıklarını ifade eden Oktay, “Belediye başkanı olduğum seçim dönemindeki kampanyalarımızda hep dile getirdiğimiz; Marmaris için birlikte çalışma hedefini gerçekleştiriyoruz. Marmaris’te güzel bir sinerji yakaladık. Amacımız, hep beraber olup Marmaris için çalışmak. Marmaris’in menfaati asıl hedefimiz. Bunun olumlu yansımalarını gördük” dedi.

Geçtiğimiz sezon enflasyondan kaynaklı olarak kar marjının düştüğünü aktaran Oktay, “Enflasyondan kaynaklı kar marjımız düşse de çalışmalarımızla bunu daha yukarılara çıkaracağız. İç ve dış pazarlarda olumlu gelişmeler söz konusu. Özellikle ana pazarlarımızda talepler yoğun. Marmaris’i emin adımlarla daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.