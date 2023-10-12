Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hem şehir merkezinin hem de kırsal mahallelerimizin ulaşım standardını yükselttik” dedi.

Dulkadiroğlu İlçe sınırlarında alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Okay, ulaşım konusunda ortaya koydukları çalışmaları özetledi.

Kış mevsimi gelmeden özellikle kırsal bölgelere ulaşımı sağlayan yolların asfaltlandığını ifade eden Başkan Okay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bölgemizin ulaşım standardını yükseltme adına çok önemli çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın ayağı çamura değmesin diye gece gündüz çalıştık. Bu çalışmalarımız aynı özveriyle devam etmektedir. Son olarak Bertiz Boyalı mahallemizde ekiplerimiz hummalı bir çalışma yapmaktadır. Bölgeye kazandırdığımız taş ocağından ürettiğimiz malzemelerle yollarımızın standardını yükseltiyoruz. Vatandaşlarımız rahat bir ulaşım sağlasın, kazasız bir şekilde seyahat etsin diye bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerimizin bu anlamda standardını yükselttik. Şehir merkeziyle bu konuda farkı kalmadı diye düşünüyorum. Kış ayları öncesinde ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.