Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yalnız Ardıç Millet Bahçesi’nin şehre değer katacağını ifade ederek kentin turizm potansiyelinin Dulkadiroğlu olduğunu söyledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yalnız Ardıç Millet Bahçesi’nin şehre değer katacağını ifade ederek kentin turizm potansiyelinin Dulkadiroğlu olduğunu söyledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, meclis vekomite üyeleriyle Yalnız Ardıç Millet Bahçesi’nde bir araya geldi.

İlçeye kazandırılan ve planlanan projeler ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Başkan Okay, Yalnız Ardıç Millet Bahçesi projesinin altını çizdi.

İlçesinin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle şehrin turizm potansiyelinin büyük bir kısmını barındırdığını ifade eden Başkan Okay, “Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeli Dulkadiroğlu’ndadır. Gerek tarihi konakları, gerek kültürel mirası, gerekse de doğal güzellikleriyle Dulkadiroğlu turizmde büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli değerlendirme adına göreve geldiğimiz günden bu yana birçok çalışma yaptık. Bu çalışmaların başında da tarihi konak restorasyon çalışmaları gelmektedir. Bugün ortaya koyduğumuz projeler ile şehrimizin turizmine büyük katkı sağladık. Yine Yalnız Ardıç Millet Bahçesi, Heyecan Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı gibi alanlarımız da turizme hizmet edecek şekilde dizayn edildi. Bu bölgelerin turizm potansiyelini de göz önünde bulundurarak yeni projeler yapmayı sürdüreceğiz”dedi.

Turizm anlamında en önemli başlıklardan biri olan Germanicia Antik kenti ile ilgili de konuşan Başkan Okay, “Germanicia konusunu her platformda dile getiriyoruz. Bu hep birlikte ayağa kaldırabileceğimiz bir konudur. Bu noktada şehrimizin tüm dinamikleri birlikte hareket etmelidir. Bu konuda Dulkadiroğlu Belediyesi olarak fikirlerimiz var. Bu fikirlerin hayata geçmesi adına hep birlikte bir irade göstermemiz gerekiyor. Şehir olarak birçok konuyu çözüme kavuşturduk. Bu konuda da birlik olup bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünmekteyim"diye konuştu.

Sunum ve konuşmaların ardından millet bahçesini gezen heyet, projeye hayranlıklarını dile getirdi.