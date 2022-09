Dulkadiroğlu Belediyesinin Kahramanmaraşlı gençlerin hizmetine sunduğu Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, bu yaz da gençlerin gözdesi oldu.

Yaz aylarında özellikle resim, müzik, gitar, ses, tarih, coğrafya ve İngilizce gibi kursların yer aldığı gençlik merkezinde, kütüphane, sergi alanı ve spor alanları yoğun ilgi gördü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlere yapılan hizmetlerin önemine değindi. Kahramanmaraşlı gençlerin başarılı olması adına gereken tüm alt yapıyı hazırladıklarını aktaran Başkan Okay, her zaman gençlerin yanında olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Bölgenin en büyük gençlik merkezi olma özelliğini taşıyan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, açıldığı günden bu yana gençlerin gözde mekanları arasına girdi. İçerisinde gençlerin birçok aktivite imkanı bulduğu gençlik merkezi, yaz tatilini değerlendirmek isteyen öğrencilerle doldu taştı. Gençlerimiz bu mekanda hem eğitimlerine katkı sağlıyorlar hem de çeşitli sosyal aktivite imkanı buluyorlar. Onların bu ilgisi bizleri de son derece memnun etmektedir. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki hafta başlıyor. Bu dönemde gençlerimizin istifade edeceği çeşitli faaliyetler yapılacak. Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Geleceğimiz için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”