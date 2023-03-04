Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay," Bu zor günlerde bir ve beraber olmak son derece önemlidir. Devletin gücü, milletin sabrı ve inancıyla bu zor günler geçecek" dedi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay," Bu zor günlerde bir ve beraber olmak son derece önemlidir. Devletin gücü, milletin sabrı ve inancıyla bu zor günler geçecek" dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, depremzedeleri ziyaret ederek dört bir yanda çalışma yapıldığını aktararak vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Zor günler geçirdiklerini belirten Başkan Okay, “Bu zor günlerde bir ve beraber olmak son derece önemlidir. Devletimizin ve milletimizin yoğun gayretiyle bu zorlu süreci geride bırakıyoruz. Çok büyük kayıplarımız var. Tarifsiz acılarımız var. Ancak bu millet sabır ve dua ile bu zorlu süreci de aşacaktır. Her türlü maddi konuda devletimizin üzerine düşeni yapmakta ve yapmaya devam edecek. Bizler de bu zorlu süreçte milletimizin yanında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.