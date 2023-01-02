Ankara Kahramankazan Belediyesi tarafından ilki Çalta Mahallesi’nde yaptırılan imam evlerinden ikincisi İymir Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Ankara Kahramankazan Belediyesi tarafından ilki Çalta Mahallesi’nde yaptırılan imam evlerinden ikincisi İymir Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

İmam evinin bahçesinde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır, Belediye Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Başkanı İsmail Karataş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Kahramankazan’da tüm kırsal mahalleler için aynı gayretle eksiklerin giderilmesi için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Oğuz, “Hep inandığım bunun için gayret ettiğim bir şey var, bir eser bir iz bırakmak istiyoruz. Bu koltuk bizim değil, bir gün gittiğimizde hayır duası almak bizim için en büyük ödül. İlçemizi geliştirmek için neler yapabiliriz nasıl eserler kazandırırız bunları düşünüyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Tüm kırsal mahallelerimize hizmet götürmek için can atıyoruz. Bu hizmetleri yatırımları mahallelerimize götürürken de asla bir ayrım gözetmiyoruz, kimsenin siyasi görüşü ile ilgilenmiyoruz. Sadece vatandaşımıza hizmet etmek istiyoruz. Bir eksiklikleri varsa onu gidermek istiyoruz. İmam Evi İymir Mahallemize hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

Teşekkür plaketi

Kur’anı Kerim okunması ile başlayan törende İymir Mahallesi Muhtarı Dilaver Canyurt ve Dernek Başkanı Ali Yıldız; Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Törenin açılış konuşmasında ilk sözü alan Muhtar Dilaver Canyurt, İymir Mahallesi’ne yaptığı hizmetler ve katkılarından dolayı Belediye Başkanı Oğuz’a teşekkürlerini sundu.

Konuşmaları, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır’ın yaptığı dua takip etti.

Duanın ardından kurdelenin kesilmesiyle imam evi hizmete açıldı. Özellikle İymir Mahallesi sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen açılış töreni, davetlilere yemek ikramıyla sona erdi.

2 milyon lira harcandı

120 metrekare net oturum alanı olan, tek katlı 3 oda bir salon olarak inşa edilen lojmanın yapımı yaklaşık 3 ayda tamamlandı. Kahramankazan Belediyesi tarafından bu yıl cami lojmanlarının yapımı ve mevcut lojmanların tadilatı ile camilerin eksiklerinin giderilmesi için harcanan para 2 milyon lirayı buldu. Tadilat isteyen diğer lojmanlar için de çalışmalar devam ediyor. İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır da konuşmasında mevcut imam lojmanının ekonomik ömrünü tamamladığını ve hizmet veremez hale geldiğini belirterek, yeni imam evinin yapılması nedeniyle Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a teşekkür etti.

"Kerpiç evler doğalgazla ısınacak dedik"

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da konuşmasında hizmet götürürken hiçbir zaman oy hesabı yapmadıklarını belirterek, "İlçemizde ve Ankara’da hayırlı ve güzel işleri ilk biz yapalım istiyoruz. Biz bunun gayreti içindeyiz. Kerpiç evler de doğalgazla ısınacak dediğimde de pek kimse inanmıyordu ama daha şimdiden 16 köyümüzde doğalgaz yanıyor" ifadelerine yer verdi.

5 bin aileye internet

Başkan Oğuz ayrıca 5 milyon dolar değerinde KazanBel-Net’i kurduklarını 5 bin ailenin ve 350 fabrikanın internetini ve Altındağ, Mamak Belediyeleri ile AK Parti İl Başkanlığı’nın internetini sağladıklarını dile getirdi.

Üreten belediye

Üreten belediye misyonuyla ilerlediklerini vurgulayan Başkan Oğuz, "İller Bankası’ndan gelecek parayı beklemek yerine ‘’üreten belediye’’ dedik, Şimdilik 150 milyon lira değerinde Kazan-BelBeton’u kurduk. Ürettiği betonu satan tek belediyeyiz. Kazan-BelMaden’i kurarak Kınık ve Soğulcak’ta 2 tane maden ocağı satın aldık" dedi.

Başkan Oğuz Belediye faaliyetleriyle ilçedeki istihdama da katkı sağladıklarını "BelBeton ve BelMaden’de 90 kişi istihdam edilecek. İşe aldığımız her kardeşimiz bankamatik memuru değil, alın teriyle çalışarak para kazanıyor bu belediyede" cümleleriyle dile getirdi.

İlçedeki vatandaşlara hizmet için pek çok farklı konuda hız kesmeden çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Kahramankazan’da oturan ve 4 yıllık üniversite okuyan 630 öğrenciye burs veriyoruz.

Ayrıca belediye tarihinin en yüksek bütçeye sahip ihalesi olan 98 milyon liralık ihaleyle Kent Meydanı inşaatına başladık. Burada bebek bakım odasından kuru havuza, mescit ve kafeteryaya kadar birçok hizmet yer alacak. İnşallah Haziran ayında da hizmete açacağız" dedi.

Ankara’nın en bbüyüklerinden biri Kahramankazan’da

Konuşmasında 200 dönümlük alanıyla Ankara’nın en büyük 3. Millet Bahçesinin Kahramankazan’da vatandaşların kullanımına açıldığını dile getiren Başkan Oğuz, Millet Bahçesi, hastane, Köprübaşı Camii, Mahalle Kültür Evleri gibi son dönemin hızla artan hizmet yapılarının resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat yapması konusunda hazırlıkları olduğunu dile getirdi.