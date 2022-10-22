Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül Ardahan ilinde görev yapan resmi veteriner hekimler ile buluştu.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül Ardahan ilinde görev yapan resmi veteriner hekimler ile buluştu.

Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Şube Müdürleri Akın Saraçoğlu, Gürkan Şişik ile Ardahan ve ilçelerinde görevli resmi veteriner hekimlerle Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda buluşan Başkan Ercan Ödül katılımcılara Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasının çalışmaları ve gelecek vizyonu ile ilgili bilgi verdi.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Ercan Ödül, “Ülkemizin en önemli büyükbaş hayvancılık bölgelerinden biri olan Ardahan ilimizde görev yapan meslektaşlarımız ile bugün burada bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Toplantıda meslektaşlarımızın bölgede yürüttükleri kurumsal hizmetleri güçlendirebilmek, bölge hayvancılığının katma değerini yükseltebilmek için Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirmeyi planlandığımız projeleri de ele alabilme fırsatı bulduk” dedi.

Ödül, “Nazik davetleri ile bizi onure eden Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Muhammet Fatih Cineviz’e, ev sahipliklerinden dolayı Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sayın Sinan Aydın’a ve toplantımıza yoğun katılım gösteren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Başkan Ercan Ödül, Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz’e veteriner hekimlik mesleğine katkı ve desteklerinden dolayı plaket takdim etti.