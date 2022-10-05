Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, KESOB’a bağlı odalara iadei ziyaret turlarına başladı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, KESOB’a bağlı odalara iadei ziyaret turlarına başladı.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve Yönetim Kurulu üyeleri ilk etapta 5 ilçedeki odalara ziyaret gerçekleştirdi. Bu çerçevede İncesu Esnaf ve Sanatkârlar Odası, İncesu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Yeşilhisar Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Yahyalı Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, Develi Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Develi Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası ve Tomarza Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na iadei ziyaretlerde bulunuldu.

Yeşilhisar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na gerçekleştirilen ziyaret esnasında Oda Başkanı Haluk Sivri’nin doğum günü olması dolayısıyla da pasta kesildi.

ZİYARET TURU İLK ETAPTA BEŞ İLÇEDE GERÇEKLEŞTİ

Başkan Şeyhi Odakır, Birlik’e bağlı odalara yönelik gerçekleştirdikleri ziyaretler hakkında şunları söyledi: “Odalarımıza iadei ziyaretlere başladık. İlk etapta ilçelerimizde bulunan odalarımıza gidiyoruz. Odalarımızı ziyaret ediyor, hal hatır soruyoruz, esnaf ve sanatkârlarımızı dinliyoruz. Bu çerçevede İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Tomarza’daki odalarımıza ziyaretler gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Oda başkanlarımıza, üyelerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik duygusuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.