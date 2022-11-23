Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Odakır mesajında, “Öğretmenlerimiz evlatlarımızı bir anne baba şefkatiyle ve türlü fedakarlıklarla yetiştiriyorlar, geleceğe hazırlıyorlar. Geleceğimiz öğretmenlerimize emanet, bu yüzden öğretmenlerimiz geleceğimizdir” dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Odakır mesajında, “Öğretmenlerimiz evlatlarımızı bir anne baba şefkatiyle ve türlü fedakarlıklarla yetiştiriyorlar, geleceğe hazırlıyorlar. Geleceğimiz öğretmenlerimize emanet, bu yüzden öğretmenlerimiz geleceğimizdir” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Odakır mesajında öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu, toplumda saygın ve değerli bir yeri olduğunu belirtti. Çocukların temel eğitimlerini ve öğrenimlerini ailede almaya başladığını daha sonra hayatları boyunca eğitim öğretim süreçlerini okulda öğretmenlerinden edinmeye başladığına değinen Odakır, öğretmenlerin çocukların hayatlarındaki yerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Şeyhi Odakır, mesajında şunları ifade etti:

“Çocuklarımızı öğretmenlerimize emanet ediyoruz. Evlatlarımız okul sıralarında öğretmenlerinden hayatı öğreniyor, ahlakı öğreniyor, eğitim ve öğretim süreçlerinden geçerek kendilerini geleceğe hazırlıyorlar. Öğretmenlerimizin bu noktada payı çok büyüktür. Çocukların yönlendirilmesinde, ufuklarının genişlemesinde, meslek seçimlerinde dahası hayatlarını şekillendirmede öğretmenlerimiz etkin bir rol oynuyor. Aileden sonra en çok öğretmenleriyle vakit geçiriyor çocuklarımız. Bu yüzden evlatlarımızın rol model aldıkları öğretmenlerimiz bizler için çok kıymetlidir. Öğretmenlik saygın ve değerli bir meslektir. Öğretmenlerimizin çocuklarımız üzerinde emekleri çoktur. Onlar, doğruyu yanlışı anlatır, iyiyi kötüyü gösterir, vatan ve millete hayırlı birer evlat yetişmesine büyük bir katkı sağlarlar. Öğretmenlerimiz evlatlarımızı bir anne baba şefkatiyle ve türlü fedakarlıklarla yetiştiriyorlar, geleceğe hazırlıyorlar. Geleceğimiz öğretmenlerimize emanet, bu yüzden öğretmenlerimiz geleceğimizdir. Onları her zaman el üstünde tutmalı, gereken saygıyı göstermeli, önemsemeli ve ‘iyi ki varsınız’ demeliyiz. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan öğretmenlerimize sağlıklı bir ömür diliyorum.”