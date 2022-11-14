Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı hakkında yaptığı açıklamasında terörü lanetledi. Odakır, “Birlik ve beraberliğimize, huzurumuza karşı yapılan bu kalleş terör saldırısını nefretle lanetliyorum” dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı hakkında yaptığı açıklamasında terörü lanetledi. Odakır, “Birlik ve beraberliğimize, huzurumuza karşı yapılan bu kalleş terör saldırısını nefretle lanetliyorum” dedi.

İstanbul’da Taksim İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı sonucunda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaşanan terör saldırısı sonrasında KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yaptığı açıklamayla terörü lanetledi. Başkan Odakır, “İstanbul’da Taksim İstiklal Caddesi’nde bir terör saldırı meydana geldi. Vatandaşlarımız hayatını kaybetti, çok sayıda insanımız da yaralandı. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz, yaşanan acıyı içtenlikle paylaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin terör saldırılarıyla karıştırılmak istendiğinin altını çizen Odakır, “Türkiye, geçmişte de günümüzde de bu türden kalleşçe saldırılarla karıştırılmak istendi, istenmeye de devam ediyor. Memleketimizin her alandaki atılımlarının önü kesilmek ve bir kargaşa oluşturulmak isteniyor. Bilinmelidir ki tüm bunların karşısında Türk milleti tek yumruk olarak duracaktır. Ülkemiz, tüm güvenlik güçleri ve insanlarımızla birlikte, oluşturulmak istenen bu kargaşaya geçit vermeyecektir. Hiçbir şekilde terör karşısında suskun kalınmayacak, terörün hedefine ulaşmasına müsaade edilmeyecektir. Birlik ve beraberliğimize, huzurumuza karşı yapılan bu kalleş terör saldırısını nefretle lanetliyorum. Devletimiz, güvenlik güçlerimiz bu saldırıların cevabını dün verdiği gibi bugün de misliyle vereceğine kalpten inanıyorum. Vatan ve millet düşmanı terör grupları emellerine ulaşamayacaklar. Allah bir daha böyle kötü olaylar, acılar yaşatmasın. İstanbul’umuzun, milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.