Kütahya’nın Gediz ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Necdet Akel Murat Dağı’nda açılması planlanan altın madenine tepki göstererek Murat Dağı sahipsiz değildir, sahip çıkacağız dedi.

MHP İlçe Başkanı Necdet Akel, Murat dağında yapılması planlanan altın madeninde son gelişmeleri öğrenmek ve altın madeninin Gediz ile İzmir’e kadar devam eden Gediz nehrine vereceği zararı anlatmak için Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil ve Çevre Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından konuşan ve mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söyleyen Akel, “Murat Dağı’nda açılacak maden için yüz hektar ağaç kesileceğini öğrendik. Koca bir orman yok olacak. Ege bölgesine hayat veren su kaynakları ile beraber tarım arazileri de kirlenecek. Buna müsaade etmeyeceğiz. Gelecek nesillerimize bu güzelliği miras bırakmalıyız ve bunun için sonuna kadar mücadele etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Akel ayrıca, “Kütahya’mızın her bir karış toprağı için özellikle Murat Dağımız adına vermiş olduğu mücadele ve destekleri için Milletvekilimiz Ahmet Erbaş’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ziyarete Gediz Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Karadağ, Karaağaç Köyü Muhtarı İbrahim Özkan ve S.S Karaağaç Köyü Orman Kalkınma Kooperatif Başkanı Durmuş Aksoy katıldı.