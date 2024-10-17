Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Mustafa Erdem Erdener’in moderatörlüğünde üniversite öğrencileriyle söyleşide buluştu.

Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik merkezinde gerçekleşen söyleşide gençlere yönelik planlamalarından bahseden Başkman Volkan Nallar, “Belediye olarak tasarruf tedbirlerine rağmen gençlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Temel hedefimiz öncelikli ihtiyaçlarınız. Bizler, sizlerin karşılamakta zorlandığınız barınma, yemek gibi öncelikli ihtiyaçlarınızı karşılama noktasında destek olma hedefindeyiz” dedi.

“Eğitiminize daha fazla konsantre olmanızın önünü açacağız”

Başkan Volkan Nallar, “Hepiniz ailenizden ayrı güzel bir gelecek hayaliyle eğitiminizi sürdürmeyi hedefliyorsunuz. Maddi sıkıntılarınız noktasında Süleymanpaşa Kent Konseyimizin çeşitli işbirlikleri ile başlattığı burs projesi var. Bu proje ile de maddi anlamda destekler sağlanacak. Bir nebze olsun eğitiminize daha fazla konsantre olmanızın önünü açacağız.” diye konuştu.

“Hiçbir öğrenci kardeşim dışarıda kalmayacak”

Öğrencilerden gelen soru üzerine KYK yurdunda yaşanan soruna da değinen Başkan Nallar, “Maalesef evdeki hesap çarşıya uymamış. Yurdun bitirilmesi gereken süre aşılmış. Ancak kimse merak etmesin. Hiçbir öğrenci kardeşim dışarıda kalmayacak. Hepsini tamamen ücretsiz olarak Kumbağ’daki otelimizde misafir edeceğiz. Son hazırlıklarımızı yaptık. Birkaç gün içinde kendilerine hizmet vermeye başlayacağız. KYK yurdu tamamen hazır olana kadar tüm kardeşlerim misafirimizdir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi yeni hizmet alanıyla çok amaçlı olacak

Öğrencilerden gelen talep ve sorulara içtenlikle cevap veren Başkan Volkan Nallar, sözlerinin sonunda Süleymanpaşa Belediyesi’nin öğrencilerle işbirliği içinde çalışmalar yapacağının altını çizerek özellikle Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nin çok daha kapsamlı ve sadece bir katıyla değil alt katını da aktif hala getirerek çok amaçlı bir şekilde hizmet vereceğini müjdeledi.

Gerçekleşen söyleşi fotoğraf çekimi ile sona erdi.