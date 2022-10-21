1969 Bilecik Kulübü Başkanı Ali Muyşin, kulübün yaşadığı sorunların çözümü ve kulübün geleceğine ilişkin yapılan yardım toplantısında verilen sözler havada kaldığını söyledi.

1969 Bilecik Kulübü Başkanı Ali Muyşin, kulübün yaşadığı sorunların çözümü ve kulübün geleceğine ilişkin yapılan yardım toplantısında verilen sözler havada kaldığını söyledi.

15 yılın ardından profesyonel bir lig olan Bölgesel Amatör Lig’e yükselen 1969 Bilecik Kulübü’nün kulübün geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere ’Şehrimizin takımı Bilecikspor’un geleceği’ isimli toplantı TSO’da geçtiğimiz ay düzenlenmişti. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, TSO Başkanı Şükrü Keskin, bazı siyasi parti ve STK temsilcileri ile diğer ilgililer katılmıştı.

Toplantının açılışında konuşan 1969 Bilecik Kulübü Başkanı Ali Muyşin bir kez daha kulübün yaşadığı sıkıntıları anlatarak destek istemişti.

Verilen sözler havada kaldı

Toplantının devamında söz alan TSO Başkanı Şükrü Keskin, 1969 Bilecik Kulübü’ne 50 bin TL bağışta bulunacağını açıklamasının ardından salonda bulunan iş insanları tek tek rakam vererek kulübe destek oldu. Gecede kulübe yardım olarak 296 bin lira yardım toplanırken, TSO yönetimin de bu akşam toplanıp, TSO olarak bir komisyon kurularak, fabrikaları gezecekleri sözü verilmişti. Yaşananlar ardından iş insanların çoğunun destek yapmadığı öğrenilirken, komisyonunda kurulmadığı öğrenildi.

"İş insanların elini taşın altına koyması lazım"

1969 Bilecik Kulübü Başkanı Ali Muyşin, TSO’da yapılan toplantı sonrası bazı iş insanların verdiği taahhütleri yerine getirmediği anlatarak, "Bizler yönetim olarak sabah akşam takımımız maddi imkansızlıklarıyla uğraşıyoruz. Bilecik’te yaşayan iş insanlarından ricamız Bilecikspor’umuza sahip çıksınlar. Bu takım hepimizin takımı. Ligde 3-0’dan 4-3 verdiğimiz maçı da alsaydık 3’te 3 yapacaktık. Takımızın havası güzel, sadece sıkıntı maddi imkânsızlık, bunun için herkes taşın altına elini koysun" dedi.