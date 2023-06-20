İHH Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar, İHH’nın vekaletle kurban kesiminde stratejik olarak bütün bölgelerden kurban fiyatlarını alıp ortalama bir fiyat belirlediğini ifade etti.

Kurban fiyatlarının dünyanın her yerinde farklılık gösterdiğine vurgu yapan Başkan Mustafa Yenipazar, ”Kimi bölgelerde Türkiye’deki fiyattan daha düşük, kimilerinde ise daha yüksektir. Fiyatların düşük olduğu bölgelere yapılan kurban bağışlarının artacağı, buna karşın fiyatların yüksek olduğu yerlere yapılan kurban bağışlarının azalacağı tahmin edildiğinden İHH, stratejik olarak bütün bölgelerden kurban fiyatlarını alıp ortalama bir fiyat bel irlemektedir. Tek fiyat uygulamak, fiyatların düşük olduğu bölgelere yoğunlaşmaları engelleyeceği gibi her bölgeye ihtiyaç oranında kurban eti götürebilmeye de olanak sağlamaktadır. Acil ihtiyaç içinde bulunduğu halde kurban fiyatları yüksek olduğu için bağış alamayacak veya çok az bağış alacak birçok bölgeye bu sayede ihtiyaçları oranında kurban gönderilebilmektedir” dedi.

“İhtiyaç sahibi insanlar nasıl belirleniyor?”

İHH’nın çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlardaki projelerin devam ettiğini söyleyen Başkan Yenipazar, ”Çalışmalar sırasında partner kuruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dağıtım programında ilk sırada ülkemizdeki kriz bölgeleri, mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetimhaneler, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar, medreseler ve hastaneler gelmektedir. Kurban öncesinde her kurban kesim bölgesi için detaylı olarak raporlar hazırlanmaktadır” dedi.

“Vekalet veren kişi kurbanının kesildiğini nasıl öğreniyor?”

Başkan Yenipazar, ”Kurbanlarını bağışlayan hayır sahipleri, kurbanlarının kesildiği bilgisini Vakfımızdan cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar vasıtasıyla öğrenebiliyor. Bölgelerde kurban kesimleri tamamlandıktan sonra buralardaki ekipler tarafından Vakıf merkezine kurban kesim işlemlerinin tamamlandığı yönünde bilgi ulaştırıyor. Bu bilgilendirmenin ardından kurbanını kestiren kişilere kurbanlarının kesildiğine dair kısa cep mesajları gönderiliyor” diye konuştu.