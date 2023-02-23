Deprem bölgesindeki çalışmalara katılan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, deprem bölgelerine yardım faaliyetlerini sürdürmek zorunda olduklarını belirtti.

Deprem bölgesindeki çalışmalara katılan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, deprem bölgelerine yardım faaliyetlerini sürdürmek zorunda olduklarını belirtti.

Kütahya olarak ilk günden bu yana deprem bölgesine yardım malzemelerini aksatmadan ulaştırdıklarını söyleyen Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, “Görevli olarak geldiğimiz deprem bölgesinde İHH Koordinasyon Merkezimizdeki arkadaşlarla buradaki işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bölgede ilk etapta acil ihtiyaçların tespitini yaptık. Gördüğümüz kadarıyla öncelikle ciddi şekilde battaniyeye, sağlık şartları yönünden temizlik çok önemli, bu nedenle hijyen setlerine, aş evlerinde kullanılmak üzere kuru gıdaya, olabildiğince kırsal kesime de götürebilmek için gıda paketlerine ihtiyaç var. Buradan Kütahya’daki kardeşlerimize sesleniyoruz, başından beri söylediğimiz gibi ülkemizde asrın afeti yaşanmış vaziyette. Kısa sürede bitecek bir şey de değil. Uzun süre buradaki kardeşlerimizin elinden tutmak ve onların ihtiyaçlarını bir şekilde görmek, yardım faaliyetlerini sürdürmek zorundayız. Bu sebeple Hatay’a ve afetten etkilenen diğer illerimize dönük gayretlerimizi sürdürmeye devam edelim” diye konuştu.