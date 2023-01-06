AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya’da AK Parti’ye 3 bin yeni üyenin kaydedilmesiyle toplam üye sayısının 73 binden 76 bine ulaştığını ifade etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya’da AK Parti’ye 3 bin yeni üyenin kaydedilmesiyle toplam üye sayısının 73 binden 76 bine ulaştığını ifade etti.

Yargıtay tarafından kamuoyu ile paylaşılan siyasi partilerin üye sayılarındaki son duruma göre, AK Partide üye sayısının 11 milyon 241 bin 230’a yükseldiğini söyleyen Başkan Mustafa Önsay, "Kütahya il genelindeki üye sayımız ise yapılan 3 bin yeni üye kaydıyla 73 binden 76 bine ulaşmıştır. Yeni üyelerimizin partimize kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siyasi partiler için üyelik, seçmenle kurulan güçlü bağın ve güvenin sembolüdür” diye konuştu.